Başkan seçimi için bir araya gelen taksiciler arasında gerginlik

16 Ocak 2022 Pazar, 12:03

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Genel Kurulda mevcut Başkan Eyüp Aksu'nun konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı.

Başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar salonda yumruk yumruğa birbirine girdi.

Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salona gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis salonda ve dışarda güvenlik önlemi aldı.

İTEO Olağan Genel Kurulu'nda 5 aday yarışıyor. Yeni yönetimin seçileceği genel kurulda mevcut başkan Eyüp Aksu ile bir önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında yer alıyor.

YOLSUZLUK İDDİASI

Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü.

Öztürk, "Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum" diyerek Eyüp Aksu'ya doğru "idam ipi" attı.

Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tartışmalar yükselirken Eyüp Aksu'nun idam ipini yerden aldığı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden yere bıraktığı görüldü.

'YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMİNATI'

Eyüp Aksu ise konuşmasında UBER'in Türkiye temsilcisiyle Yahya Uğur'un yan yana olduğunu iddia ettiği fotoğrafı gösterdi. Aksu, “Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı diyerek takdiri size bırakarak tekrar adayım. Sizden destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. Kurul üyelerin oy verme işlemleriyle devam ediyor.