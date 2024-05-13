Başkan Tugay maden şehitlerinin aileleriyle buluştu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:40

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:40

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının 10. yılında maden şehitleri anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehit madenciler için düzenlenen anma programına katılarak ailelerinin acısına ortak oldu. Programda ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, sivil toplum örgütleri ve sendikaların temsilcileri ile çok sayıda yurttaş yer aldı.

“ADALET 10 YILDIR GÖÇÜK ALTINDA”

Soma Cengiz Topel Meydanı’ndan pankartlar ve sloganlarla başlayan yürüyüş, Beşyol’daki Madenci Anıtı’na kadar devam etti. Başkan Tugay, şehit madencilerin aileleriyle birlikte alana kadar yürüdü. Yurttaşlar, “Adalet 10 yıldır göçük altında”, “Hak, hukuk, adalet”, “Atılan tekmeyi unutmadık”, “Soma'yı unutma, unutturma”, “Soma uyuma, madencine sahip çık” sloganları attı. Madenci Anıtı'ndaki program, üç dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

ÖZGÜR ÖZEL: MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Maden şehitlerinin ailelerini yanına alarak konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkarılan kanunları eleştirdi. Özgür Özel, “Öyle kanunlar çıkardılar ki kimin tarafında olduklarını gördük. Biz emeğin tarafındayız. Alın terinin tarafındayız. İş sağlığı değil, işçi sağlığı diyenleriz. Biz iş güvenliği değil, işçilerin güvenliği diyenleriz. Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar, durduğumuz yerde duracağız. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“649 MADENCİ DAHA ÖLDÜ”

Soma maden faciasında 301 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Özel, sonraki yıllarda da faciaların yaşandığına dikkat çekerek, mücadele çağrısında bulundu. Özel; “Arada 649 madenci daha öldü. Yani iki Soma'dan fazlası oldu. Nerede dünya televizyonları? Nerede Türkiye televizyonları? İşçiler, emekçiler mesaj net. Sermaye size 'Örgütlenin, birlikte olun. Ölecekseniz bile birlikte ölün ki gözümüz sizi görsün' diyor. Ölmemek için örgütlenin, sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensinler. Çünkü karşımızdaki organize kötülük, ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor. Öldürmekle kalmıyor, yok sayıyor. Acıyı görmüyor. Bunun için örgütlülük önemli. Mutlaka sendikalı olun. Ama sarı sendikadan olmayın. Her türlü örgütlenmenin arkasındayım. Bütün işçilere sesleniyorum. Sırtınızdaki kenelerden kurtulun. Emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Aidat sendikacılarından kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde örgütlenin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Madenci Anıtı'na karanfil bırakıldı.