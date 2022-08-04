Başkan Yetişkin’den CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ziyaret

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:05

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bazı temaslar için geldiği Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Yetişkin, CHP liderine son 6 ayda Seferihisar’da gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Seferihisar Dayanışma Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Yetişkin, kira, elektrik, su, doğalgaz faturası, gıda, eğitim ve sağlık gideri desteği ile tüm ihtiyaç sahiplerini yardımseverlerle buluşturduklarını Kılıçdaroğlu’na anlattı ve “CHP’nin sosyal belediyecilik prensipleri ile bu projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İON KENTLER BİRLİĞİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “İon Kentler Birliği” projesi ile “Türkiye İkinci Yüzyıla Hazır mı” başlığı ile gerçekleştirilen söyleşilerin amacını ve detaylarını anlatan Yetişkin, özellikle ziyaretçilerin arttığı yaz döneminde yapılan çalışmaların amacına ulaştığını belirtti. Yetişkin, etkinliklerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin “İkinci Yüzyıl” vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini anlattı.

Kaleiçi söyleşilerinin finalini ikinci yüzyılın müjdesini vererek yapacaklarını da sözlerine ekleyen Yetişkin "Bu özel günde çok önem verdiğimiz ve bölgeye yeni bir turizm bakışı kazandıracağımız İon Kentler Projesi'nin de lansmanını yapacağız. Yunanistan'ın da dahil olduğu bu proje ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin de gelişmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetişkin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu lansmana davet ederken günün anısına kültürel motiflerle bezenmiş özel tasarım bir vazoyu da Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE EKONOMİK KRİZE KARŞI MÜCADELE BAŞLATTIK”

Başkan Yetişkin Türkiye’nin öncelikli sorunu haline gelen yoksulluğa karşı sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok önemi projeye imza attıklarını belirterek “Halkımızı ekonomik krizden sürdürülebilir yöntemlere korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üreticin aracısız satış yapabilmesi ve tüketicinin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi için üretici pazarları kurduk. Belediyemizin işlettiği Halk Market’te yerli üreticilerin ürünlerinin satış yapmalarını sağladık. Halk Kart sayesinde yoksul vatandaşların bir nebze rahat yaşamlarını sağlamak için çaba gösterdik” diye konuştu.

Başkan Yetişkin ve beraberindeki heyet, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel , CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak , PM üyesi Bülent Tezcan ile birçok partili bir araya geldi. CHP’nin önde gelen kurmayları ile durum değerlendirmesi yapan Yetişkin Seferihisar’da gelişmeler hakkında kendilerini bilgilendirdi.