Başkanlar Ata’sına ‘hoşgeldin’ diyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:57

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:57

ABB Başkanı Mansur Yavaş:

27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle birlikte tarihimizin altın sayfalarına yazılmıştır. Bu anlamlı gün, sadece bir liderin bir şehre ayak basışı değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin stratejik merkezi olarak Ankara’nın seçilmesiyle ulusal bir direnişin temellerinin atıldığı bir gün olmuştur. 27 Aralık, işte bu nedenle sadece bir tarih değil, bir milletin dirilişini simgeleyen bir bayramdır. Bu vesileyle, Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelesine omuz veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Çankaya Bld. Bşk. Hüseyin Can Güner:

Ankara’mız, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı yer olarak tarihe geçmiştir. Fethedilemez, diz çöktürülemez başkentimizin, tam kalbindeki Çankaya’dan, 105 yıl sonra, Atatürk’ün gençliği olarak fikrimiz sabit. Ankara, 27 Aralık 1919’dan beri Anadolu’nun umudunun da adıdır. Atatürk'ün izinden giderek, bu kutsal emaneti koruyacağız. Ant olsun!

Kahramankazan Bld. Bşk. Selim Çırpanoğlu:

O gün Ankara’da büyük bir coşku ile karşılanan Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyeleri, halkın içten sevgisi ve desteği ile daha da güç bulmuştur. Bu tarihi anlara tanıklık edenler arasında, o dönemin seğmenlerinden biri olan Güvenç Mahallesi sakinlerinden İbrahim Çavuş da yer almıştır. Kahramankazan halkı olarak bizler, bu tarihi mirasın bilinciyle hareket ediyoruz.

Mamak Bld. Bşk. Veli Gündüz Şahin:

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi bir ulusun kalbinin yeniden atmaya başlamasının, büyük sıçrayışın tarihidir. Ankara son duraktır. Nasıl Ankara Atatürksüz, Atatürk Ankara’sız düşünülemezse bu Mamak için de geçerlidir. Ankaralılar olarak, Atatürk’ün Ankara’sını, Atatürk’üne layık bir şehir yapma gayreti içinde olduğumuzu ifade ederek, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yılını kutluyorum.

Yenimahalle Bld. Bşk. Fethi Yaşar:

Ankara, Cumhuriyetimizin simgesi olmuştur. Atatürk’ün yaktığı cumhuriyet meşalesi ve bağımsızlığımızın sembolü Ankara sonsuza kadar başkentimiz olarak kalacaktır. Atatürk ve silah arkadaşlarının yokluk ve yoksulluk günlerinde kurdukları cumhuriyet, bizler ve genç nesillerimiz ile Atatürk’ün tarif ettiği muasır medeniyet yolundan asla dönmeden kararlılıkla yürüyecektir.

Keçiören Bld. Bşk. Mesut Özarslan:

Ankara, Milli Mücadele’nin karargâhı ve Cumhuriyetimizin başkenti olarak tarih sahnesindeki yerini Atatürk’ün gelişiyle almıştır. Milletimizin azmi, fedakârlığı ve kararlılığıyla birleşen bu geliş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı günlerden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Beypazarı Bld. Bşk. Özer Kasap:

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, milletin kurtuluşu ve Cumhuriyet’in kuruluşu için atılmış en büyük adımdır. O gün Ankara, işgal altındaki bir milletin özgürlük karargâhı olmuş, halk egemenliğinin kalbi burada atmaya başlamıştır. Bizlere düşen, Atatürk’ün izinden asla sapmadan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaktır!

Şereflikoçhisar Bld. Bşk. Mustafa Koçak:

Biz Oğuzların töresinde Milli felaket günlerinin ardından yeniden dirilişe, yeni devlet kurmak için derlenip ayağa kalkışa, Kızılca Gün denir. 27 Aralık 1919, Türk Milleti için Kızılca Gün’dür. 27 Aralık 1919’da Ankara’nın mahşeri kalabalıkla karşıladığı Heyet-i Temsiliye Başkanına, milyonlar olarak bir kez daha, canı gönülden: “Ankaraya hoşgeldiniz paşam” diye daha gür bir sesle haykırıyoruz.

Güdül Bld. Bşk. Mehmet Doğanay:

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Türk milletinin bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktasıdır. Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi olmuş ve Atatürk’ün önderliğinde halkın umut ışığına dönüşmüştür. Onun Ankara’ya gelişi, sadece bir şehrin değil, tüm milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yakmıştır. Milli Mücadelenin başlangıcı ve Büyük önderin Ankara'mıza gelişinin 105. yılı kutlu olsun.

Elmadağ Bld. Bşk. Adem Barış Aşkın:

Türk milletinin bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Bugün, millet iradesine dayalı bir yönetim anlayışının temellerinin atıldığı, Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesine ev sahipliği yapacak bir merkez haline geldiği tarihi bir gündür.

Polatlı Bld. Bşk. Mürsel Yıldızkaya:

Atatürk'ün gelişinden sonra Ankara, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin kalbi, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, kültürel ve sosyal merkezi haline gelmiştir. Türk milletinin Ankara’da bir ağızdan haykırdığı “Ya istiklâl ya ölüm!” parolası, bütün olumsuzluklara ve yokluklara rağmen kahraman ecdadımızın bir kez daha tüm dünyaya karşı ayağa kalkmasını sağlamıştır. Bizlere düşen, 27 Aralık 1919 günü Milli Mücadele için kıyama duran bu kutlu coğrafyadan fışkıran eşsiz ruha sahip çıkmaktır.

Kalecik Bld. Bşk. Satılmış Karakoç:

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünde, bağımsızlık mücadelemizin bu önemli adımını gururla anıyoruz. Atamızın Ankara'yı milli mücadelenin merkezi olarak seçmesi, geleceğimizin temellerini atan kararlı bir adımdı. Kalecik halkı olarak, onun izinde Cumhuriyetimizi ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.

Ayaş Bld. Bşk. İzzet Demircioğlu:

Bugün Türkiye için bağımsızlık ateşinin yakıldığı, halkın iradesinin tam anlamıyla ortaya konduğu ve milletin egemenlik mücadelesinin sembolü haline gelen gündür. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ederek geleceğe dair güvenini ve inancını göstermiştir. Bizler de bu güvene layık olmak adına, bu aziz vatanı muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Nallıhan Bld. Bşk. Ertunç Güngör:

Milli Mücadelemizin Büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bağımsızlık Mücadelemizin ve Milli egemenliğin kalbi olan Ankara’mıza gelişini kutluyor ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapan Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışma kararlılığını ve 105 yıl önce üstlendiği tarihi misyonunu bugün de korumaktadır.

Haymana Bld. Bşk. Levent Koç:

Millî Mücadelenin başlangıcı ve Atatürk’ün Ankara’ya teşriflerinin 105. yılını kutlamanın şerefi, gururu ve kıvancı içerisindeyiz. Haymana, özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’nde stratejik konumu ve halkının fedakârlıklarıyla milli mücadelede önemli bir yer edinmiştir. Biz, “Son Durak Ankara Son Kale Haymana” şiarıyla tarihimizdeki bu şanlı mücadeleyi ve Atatürk’ün mirasını yaşatmak için azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Gölbaşı Bld. Bşk. Yakup Odabaşı:

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, kurtuluş mücadelesinin en önemli adımlarından biri olmuş, bağımsızlık meşalesi bu topraklarda daha da alevlenmiştir. Ankara, o günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi olmuştur. Bu vesilesiyle Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağımıza, Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz.