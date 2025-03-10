Başkasına ait kimlikle sağlık merkezinde yakalandılar: Bulaşıcı hastalıkları olduğu ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait kimlikle Göçmen Sağlığı Merkezi'ne başvuran bulaşıcı tüberküloz hastası 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı.
Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi.
Etiketler: #Bursa #Tüberküloz
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