Başkasına ait kimlikle sağlık merkezinde yakalandılar: Bulaşıcı hastalıkları olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, başkasına ait kimlikle Göçmen Sağlığı Merkezi'ne başvuran bulaşıcı tüberküloz hastası 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başkasına ait kimlikle sağlık merkezinde yakalandılar: Bulaşıcı hastalıkları olduğu ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:38

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin başkasına ait kimlikle tedavi olmak istediği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. 

Polis ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde Göçmen Sağlığı Merkezi'ne gelen ve başkalarına ait kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı olan 2 kişiyi yakaladı. 

Ekipler, koruyucu maskeler takarak, 2 şüpheliyi ambulansa aldı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 şüpheli, ilk tedavilerinin ardından Verem Savaş Dispanseri'ne sevk edildi.


Etiketler: #Bursa #Tüberküloz

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