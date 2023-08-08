Başkasını kurtarmak için denize giren adam boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için denize giren 51 yaşındaki Reşat Mertoğlu hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Tuzağzı Sahili'nde dün meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Reşat Mertoğlu plajda oturduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren kadına yardım etmek için oğluyla birlikte denize girdi.
İp yardımıyla kadın kurtarılırken Mertoğlu suda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarda 51 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan adamın cansız bedeni, işlemler sonrasında ailesine teslim edilerek memleketi Sakarya’ya getirildi.
2 çocuk babası Mertoğlu, Serdivan Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
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