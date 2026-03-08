Başkent Üniversitesi, 8 Mart kapsamında ünlü sanatçı Müjde Ar’ı konuk etti: ‘Kadınlar günü erkeklerin, 364 gün kadınların olsun’

Başkent Üniversitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel söyleşi düzenledi. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’ndaki programa; Prof. Dr. Mehmet Haberal, ünlü sanatcçı Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi, eski kültür bakanı Ercan Karakaş, Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda, ilk olarak Ar’ın filmlerinden kesitler gösterildi. Daha sonra, Ayşen Gaye Makiniz moderatörlüğündeki “Kadın ve Sanat" başlıklı söyleşide Müjde Ar konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında annesi Aysel Gürel'i anlatan bir senaryo kalem aldığını duyuran Ar, katılımcılara sanatla ilgilenmeyi ve çok okumayı tavsiye etti. Ar, "Kadınlar günü erkeklerin, 364 gün kadınların olsun" dedi. Gençlere rol model olarak Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı gösteren Ar, konuşmasını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözleriyle noktaladı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Müjde Ar'a, Başkent Üniversitesi seramik atölyelerinde üretilen özel bir hediye ve çiçekle teşekkür etti. Prof. Haberal, Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş'a Kampüsteki Atatürk Evi'ni de gezdirdi. Ar ve Karakaş, evi incelemelerinin ardından anı defterini de imzaladı.