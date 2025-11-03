Başkent Üniversitesi MESOT 2025'e ev sahipliği yapacak: Türkiye'deki ilk naklin 50. yıldönümü kutlanacak

Ortadoğu Organ Nakli Derneği'nin (MESOT) 19. Kongresi 4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrenin açılışını MESOT ve Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal yapacak. MESOT Başkanı Mohammad Ghnaimat ve Transplantasyon Derneği Başkanı Prof. Dr John J. Fung'un 'Hoşgeldiniz konuşması' yapacağı etkinliğin 'şeref konuğu' ise Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olacak. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'ndeki İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda yarın açılışı yapılacak olan kongre 5-6-7 Kasım'da Kızılcahamam'da bulunan Patalya Termal Resort Otel'de sürecek.

35 ÜLKEDEN 300 B İLİM İNSANI

Uluslararası organ nakli kongresi birçok sağlık profesyonelini Ankara'da bir araya getirecek. Kongreye 35 ülkeden 300’e yakın bilim insanı katılacak. Katı organ ve doku nakliyle ilgili yeni bilimsel ve klinik bilgilerin paylaşılacağı bir forum sağlayacak olan MESOT'un 19. Kongresi; küresel uzmanlarla bağlantı kurmak, organ nakli tıbbındaki gelişmelere katkıda bulunmak, iş birliğini teşvik etmek ve alanın gelecekteki yönünü belirlemek için bir platform sunacak.

İLK NAKLİN 50. YILI

Bugün aynı zamanda Türkiye’de gerçekleştirilen ilk başarılı canlı vericili böbrek naklinin 50. yıldönümü... 3 Kasım 1975 tarihinde, genç bir cerrah olan Mehmet Haberal, ekibiyle birlikte Hacettepe Üniversitesi’nde anne Mürüvet Çalışkan’dan aldığı böbreği 12 yaşındaki oğlu Bahtiyar’a naklederek Türkiye’deki ilk canlıdan organ naklini gerçekleştirmişti. Bu nakil, Türkiye’de organ bağışı ve nakil sürecinin başlangıç noktası olmuştu. MESOT'un kongresinde, Türkiye'de gerçekleşen ilk başarılı canlı vericili böbrek naklinin 50. yıldönümü de kutlanacak.

DÜNYA TIBBINA YÖN VERD İ

Prof. Dr. Mehmet Haberal, yalnızca bir cerrah değil; bilimin, insanlık onurunun ve toplumsal sorumluluğun da öncüsü olarak anılıyor. Kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi, bugün altı milyon ağaçlı kampüsü ve 50 bin nüfusuyla Türkiye’nin örnek eğitim kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.

Haberal, Dünya Organ Nakli Derneği’nin (TTS) 2018–2020 Dönemi Başkanı, Uluslararası Yanık Derneği’nin 2006–2008 Başkanı, Türkiye Organ Nakli Derneği ve Ortadoğu Organ Nakli Derneği gibi birçok bilimsel kuruluşun kurucusu ve yöneticisi olarak dünya tıbbına yön veren isimlerden biri.

ORGAN NAKL İ YASASI VE TARİHE GE ÇEN İLKLER

Haberal’ın girişimiyle 1979 yılında yürürlüğe giren 2238 Sayılı Organ ve Doku Nakli Yasası, bugün hâlâ dünyanın en çağdaş düzenlemeleri arasında yer alıyor. Bu yasa sayesinde kadavradan organ bağışı yasal zemine kavuştu, organ ticareti engellendi.

Haberal’ın öncülüğünde Türkiye tıp tarihinde birçok “ilk” de yaşandı: 10 Ekim 1978; böbrek saklamada soğuk iskemi süresi 12 saatten 100 saate çıkarılarak kıtalar arası nakillerin yolu açıldı. 8 Aralık 1988; bölgedeki ilk kadavradan karaciğer nakli gerçekleştirildi. 1990; Avrupa’da ilk pediatrik karaciğer nakli başarıyla yapıldı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Haberal, 2024 yılında Dünya Organ Nakli Derneği’nin 30. Uluslararası Kongresi’ni İstanbul’a getirerek Türkiye’nin tıp tarihinde bir ilke daha imza attı. Aynı kongrede, organ nakli alanının en prestijli ödülü olan “Medawar Ödülü”ne layık görüldü.

Haberal’a ayrıca Yunanistan Akademisi tarafından 2 bin 400 yıllık tarihinde ilk kez bir yabancıya verilen “Yüksek Şeref Ödülü” takdim edildi. Törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada olmamı modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’e borçluyum” dedi ve iki ülke arasında bilimin ortak diline vurgu yaptı. Haberal ayrıca Mısır’da “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk bilim insanı oldu.

Haberal'ın organ nakli alanında yetiştirdiği yüzlerce hekim, kurduğu kurumlar ve öncülük ettiği yasalarla Türkiye’yi bu alanda küresel bir referans noktası haline getirdi.