Başkent Üniversitesi'nde Kadınlar Günü Konferansı: Cumhuriyetle Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:14

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:45

Başkent Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir konferans düzenlenecek.

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü ve Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan Cumhuriyetle Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker konferansı yarın 14:00'da yapılacak.

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan programa, konuşmacı olarak Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Hakan Özkardeş ve BÜTAM Müdürü Seçil Karal Akgün katılacak.