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Başkenti hareketlendiren iddia... Erdoğan'dan 'veda toplantısı'

Başkenti hareketlendiren iddia... Erdoğan'dan 'veda toplantısı'

17.07.2025 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Başkenti hareketlendiren iddia... Erdoğan'dan 'veda toplantısı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nu ilk kez Perşembe günü toplama kararı alması üzerine, kulislerde 'kabine değişikliği iddiaları gündeme taşındı. Toplantı sonrası Erdoğan'ın bakanlarla bir akşam yemeği planladığını aktaran Gazeteci Osman Diyadin "Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Bakanlar Kurulu'nu ilk kez Perşembe günü topluyor.

Gazeteci Osman Diyadin’in iddiasına göre; toplantı sonrası bakanlarla bir akşam yemeği planlanıyor. Bu durum da, kulislerde "kabine değişikliği mi olacak?” sorusunu gündeme getirdi.

"CUMA AKŞAMI YENİ KABİNEYİ BEKLEYEBİLİRİZ"

Kulislerde uzun süredir kabine revizyonunu konuşulurken, Diyadin’in “Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz” açıklaması, beklentileri artırdı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #kabine değişikliği #Bakanlar Kurulu

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