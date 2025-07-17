Başkenti hareketlendiren iddia... Erdoğan'dan 'veda toplantısı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Bakanlar Kurulu'nu ilk kez Perşembe günü topluyor.

Gazeteci Osman Diyadin’in iddiasına göre; toplantı sonrası bakanlarla bir akşam yemeği planlanıyor. Bu durum da, kulislerde "kabine değişikliği mi olacak?” sorusunu gündeme getirdi.

"CUMA AKŞAMI YENİ KABİNEYİ BEKLEYEBİLİRİZ"

Kulislerde uzun süredir kabine revizyonunu konuşulurken, Diyadin’in “Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz” açıklaması, beklentileri artırdı.