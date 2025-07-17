Başkenti hareketlendiren iddia... Erdoğan'dan 'veda toplantısı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Bakanlar Kurulu'nu ilk kez Perşembe günü topluyor.
Gazeteci Osman Diyadin’in iddiasına göre; toplantı sonrası bakanlarla bir akşam yemeği planlanıyor. Bu durum da, kulislerde "kabine değişikliği mi olacak?” sorusunu gündeme getirdi.
"CUMA AKŞAMI YENİ KABİNEYİ BEKLEYEBİLİRİZ"
Kulislerde uzun süredir kabine revizyonunu konuşulurken, Diyadin’in “Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz” açıklaması, beklentileri artırdı.
Diyorum ki..— Osman DİYADİN (@diyadinosman) July 16, 2025
Yüzde 51 Perşembe gecesi..
Yüzde 49 Cuma gecesi..
YENİ KABİNE!..
Perşembe -Cuma gecesi resmi gazeteyi bekleyelim…
Yarın akşam( Perşembe ) kabine değişirse Cuma TBMM’de yeni bakanlar yemin eder…
Cuma akşamı değişirse Pazartesi günü yemin ederler..
Yani yarınki(…