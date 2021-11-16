Başkent'te 8 katlı binada yangın paniği

16 Kasım 2021 Salı, 16:18

Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde 8 katlı bir binanın en üst katında ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.