Başkent'te 8 katlı binada yangın paniği

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

IHA
16 Kasım 2021 Salı, 16:18
Başkent'te 8 katlı binada yangın paniği
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Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde 8 katlı bir binanın en üst katında ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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