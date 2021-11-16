Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten bir fabrikada çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü.
30 dakika süren çalışma sonrası itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
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