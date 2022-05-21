Başkent'te açılış yapan mağazada indirim izdihamı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:24

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı.

Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşların geceden sıra oluşturduğu öğrenildi. Açılış saatinin gelmesi ile oluşan izdihamda vatandaşlar, dükkan içindeki indirimli ürünlere koştu.