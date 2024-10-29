Başkentte alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Başkentte alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:25

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916. Sokak’ta Musa M., abisinin evine gittiği sırada abisinin damadı ile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evden ayrılan Musa M., sokakta kendisini arkasından takip eden abisinin damadı tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede Musa M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Musa M.’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.


Etiketler: #112 Acil #acil servis #Ankara

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