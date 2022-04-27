Başkent'te 'çıplak vatandaş' görüldü
Ankara'da bir yurttaş elinde birasıyla çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sakarya caddesinde bir yurttaş elinde birasıyla çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. Yurttaşın neden böyle bir şekilde yürüdüğü anlaşılmazken, yurttaşın sokakta yürüdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yürüyen yurttaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Cadde boyu çıplak halde yürüyen yurttaşın neden böyle bir şekilde yürüdüğü anlaşılmazken, görüntüler Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filmini hatırlattı. Filmde dönemin memur kesiminin geçim sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bunalan İbrahim'in (Şener Şen) bozulan psikolojisi anlatılıyor.
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