Başkentte dehşet: Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde boynundan bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:45
Başkentte dehşet: Boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Ekin Mahallesi'nde Enes Ç. (20) ile Hasan E. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes Ç. yanındaki bıçakla Hasan E'yi boynundan yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hasan E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Enes Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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