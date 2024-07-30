Isparta'da kızı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kızı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Salur köyünde D.Z. (20) ile babası Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Z, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Şüpheli D.Z. gözaltına alındı.
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