Başkentte feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:11

Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı yönünde saat 07.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; seyir halindeki kamyonete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Durumu kontrol etmek için kamyonetinden inen sürücüye o esnada yoldan geçen başka bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise, yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



