Başkentte kaçak alkol ve tütün operasyonu: Gözaltılar var!
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kaçak alkol ve tütün operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ilçede belirlenen adresler takibe alındı.
Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen ekiplerce, Nasuhpaşa Mahallesi'ndeki F.M.'ye ait ev ve depoda arama yapıldı.
Aramada; 2 otomatik sigara dolum makinesi, ?268 kilogram kıyılmış tütün, ?17 şişe viski, ?102 fişek, ?110 bin boş makaron ve 1000 sigara paketi ele geçirildi.
Şüpheliler S.O. ve S.E.'ye ait 3 dükkan, ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 55 litre etil alkol, ?5 litre kaçak rakı, ?alkol aroması, ?30 votka kiti, ?30 viski kiti, ?4 bin 629 sahte bandrol ve boş içki şişeleri bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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