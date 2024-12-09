Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ve 3 şişe el yapımı alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:39

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, yılbaşı öncesi Tosya’da düzenlenen operasyonlarda, 20 litre etil alkol, 3 şişe el yapımı alkol, aroma verici maddeler ve çeşitli miktarda boş alkol şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.K., Y.K. ve F.E hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu #kaçak alkol #Alkol

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