Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ve 3 şişe el yapımı alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, yılbaşı öncesi Tosya’da düzenlenen operasyonlarda, 20 litre etil alkol, 3 şişe el yapımı alkol, aroma verici maddeler ve çeşitli miktarda boş alkol şişesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.K., Y.K. ve F.E hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #kastamonu #kaçak alkol #Alkol
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