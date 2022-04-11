Başkent’te operasyon: 27 gözaltı
Başkent’te son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 606 bin adedi dolu olmak üzere 4 milyon 41 bin makaron, 2 bin 976 adet elektronik/muhtelif eşya, 2 bin 255 adet cinsel içerikli ilaç, 2 bin 194 adet sahte bandrol, bin 800 paket kaçak sigara, 72 litre sahte alkollü içki, 21 adet cep telefonu, 2 adet araç, 1 adet araç motoru ve 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.
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