Başkentte panik anları... LPG tankerinde sızıntı!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 08:19

Güncelleme: 22.02.2025 - 08:19

Ankara'nın Sincan ilçesinde D140 Ankara-Ayaş yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; istasyonda bulunan tankerden gaz sızıntısı yaşanması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sızıntıya müdahale ederken polis ekipleri ise, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, istasyon çevresindeki ara sokaklarda da önlem alındı.