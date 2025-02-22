Başkentte panik anları... LPG tankerinde sızıntı!
Sincan ilçesinde bir LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde D140 Ankara-Ayaş yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde panik anları yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; istasyonda bulunan tankerden gaz sızıntısı yaşanması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri sızıntıya müdahale ederken polis ekipleri ise, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, istasyon çevresindeki ara sokaklarda da önlem alındı.
Etiketler: #Ankara #sızıntı #Tanker #yakıt istasyonu
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