Bir ay içerisinde ikinci kez yaşandı... Gaz dolum tesisinde korkutan sızıntı!
Başiskele ilçesinde bir gaz dolum tesisinde azot protoksit üretim kazanında meydana gelen ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutuldu ve gaz tahliye edildi. Aynı tesiste geçen günlerde, dolum esnasında tüpler alev almış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde saat 01.30 sırlarında korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; tesisteki azot protoksit üretim kazanındaki ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutulurken, tesisin içerisine dolan gaz tahliye edildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı tesiste ekipler, gaz ölçümü yaptı. Yaşanan sızıntıda gazdan etkilenen kimsenin olmadığı belirlenirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
YAŞANAN OLAY İLK DEĞİL
Öte yandan, 4 Ocak günü aynı tesiste dolum esnasında tüpler alev almış ve yanar haldeki gaz itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip, söndürülmüştü.
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