O ilde 'kimyasal sızıntı' ihbarı: AFAD harekete geçti
Aydın'da bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı ihbarı AFAD'ı harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ölçümlerinde ortaya çıkan karbon monoksit gazının insan sağlığını olumsuz etkileyecek dozda olmadığı belirlendi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür maden sahasında kimyasal sızıntı ihbarı üzerine AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir riske rastlanmadı.
Efeler ilçesi Sıralılar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, mahallede bulunan bir kömür madeni sahasında kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Gelen ihbar üzerine AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, kömür madenine ait atık alanında içten yanma neticesinde çıkan dumanın olduğu bölgede ölçüm gerçekleştirdi.
OLUMSUZ DOZDA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan ölçümlerde ortaya çıkan karbon monoksit gazının insan sağlığını olumsuz etkileyecek dozda olmadığı tespit edildi. Alanın risk barındırmadığı tespit edilirken, ekipler gerekli önlemleri aldı.
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