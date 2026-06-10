Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başkentte parkta dehşet... Ölen 16, öldüren 17 yaşında

Başkentte parkta dehşet... Ölen 16, öldüren 17 yaşında

10.06.2026 09:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Başkentte parkta dehşet... Ölen 16, öldüren 17 yaşında

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise, cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

İlgili Konular: #Ankara #bıçaklı saldırgan

İlgili Haberler

Sokaktaki kavgada 16 yaşında çocuk bıçakla yaralandı
Sokaktaki kavgada 16 yaşında çocuk bıçakla yaralandı Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada M.G. (16) bacağından ağır yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İzmir'de 15 yaşındaki Erdem bıçaklı kavgada öldü
İzmir'de 15 yaşındaki Erdem bıçaklı kavgada öldü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15) hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.