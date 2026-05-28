Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sokaktaki kavgada 16 yaşında çocuk bıçakla yaralandı

Sokaktaki kavgada 16 yaşında çocuk bıçakla yaralandı

28.05.2026 16:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sokaktaki kavgada 16 yaşında çocuk bıçakla yaralandı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavgada M.G. (16) bacağından ağır yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Arbede sırasında M.G. (16) bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ciddi olduğu belirtilen M.G. yoğun bakıma alındı.

Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #eskişehir #kavga