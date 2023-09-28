Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurdan sürücüler olumsuz etkilendi. Ankara Valiliği, sağanak yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Yağışın; Perşembe ve Cuma günlerinde de etkili olması beklenirken, Cumartesi ve Pazar günü şiddetini daha da arttıracağı öngörülüyor.
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