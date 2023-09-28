Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:20
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Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmurdan sürücüler olumsuz etkilendi. Ankara Valiliği, sağanak yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yağışın; Perşembe ve Cuma günlerinde de etkili olması beklenirken, Cumartesi ve Pazar günü şiddetini daha da arttıracağı öngörülüyor.


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