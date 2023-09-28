İstanbul'da ulaşıma yağış engeli... Tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi!

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:48
İstanbul'da ulaşıma yağış engeli... Tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi!
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." 


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