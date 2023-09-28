İstanbul'da ulaşıma yağış engeli... Tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi!
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA!
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır."
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