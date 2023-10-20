Başkentte uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 500 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 12:51
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uzun namlulu silahlar kullanarak uyuşturucu ticareti yapan ve çeteleşmeye çalışan suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR!

Operasyonda, A.U. ve C.S. adlı 2 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tam otomatik tüfek, Kale KCR model tam otomatik tüfek, 1 av tüfeği, 2 sis bombası, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 244 gram kokain, 0,70 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira para ele geçirildi. 

Çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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