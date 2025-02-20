Başkentte yoğun kar yağışı: Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi buldu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:27

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:27

Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı geç saatlere kadar etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarında kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Gece boyunca kar nedeniyle şehir içi ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Birçok araç kar ve buzlanma nedeniyle kaydı.

Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Sabah saatlerinde buzlanmanın etkisiyle ulaşım yine yavaşladı. Özellikle ara yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte başkentte cadde, sokaklar ve parklar karla kaplandı. Atakule, Botanik Parkı, Kuğulu Park ve Seğmenler gibi şehrin simge yerlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıya çıkarak kar manzarasının keyfini çıkardı.