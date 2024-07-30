Başkentteki bazı hastanelerde ‘Randevuyu öne çekmek için para isteniyor’ iddiası: Bir yıl sonraya mamografi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Uzmanlar, 40 yaş ve üstü kadınların meme kanserinin erken teşhisinde kilit noktası olan “mamografi” çekimini yılda bir kez yaptırmalarını öneriyor. Ancak 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre kadınların yüzde 52’si hiç meme muayenesi yaptırmadığını, yüzde 66’sı ise hiç mamografi çektirmediğini ifade ediyor.

Bir milyon kişiye düşen momografi cihazı sayısı ise 11.4. Bunun 4.9’u Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, 5.6’sı özel sağlık kuruluşlarında, 0.9’u da üniversite hastanelerinde. Yurttaşlar, cihaz sayısı ve sağlık emekçisi yetersizliği nedeniyle mamografi randevusu bulamıyorlar.

Ankara’daki kamu ve üniversite hastanelerinde mamografi için bir yıl sonraya randevu veriliyor. Randevu sorunu, başka birçok önemli tetkik için de yaşanıyor. MR, bilgisayarlı tomografi, işitme testi, endoskopi ve kolonoskopi gibi tetkikler için de aylar sonraya randevu bulunabiliyor. Bazı üniversite hastanelerinde randevuların öne çekilmesi için 800 TL civarında para istendiği iddia ediliyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Yurttaş, her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle daha fazla sağlık tesislerine başvururken sağlık tesislerinde görüntülenme hizmetleri, işitme testleri gibi bir çok tanı işleminde aylarca sıra bekliyor” diye konuştu.

Yurttaşların, Sağlık Bakanlığı hastanelerine yığılmasının bir nedenin de kamu üniversite hastanelerinin yurttaşa kapanması olduğunu söyleyen Yalçınkaya, “Bu kurumlardan sadece parası olan hizmet alıyor. Üniversite hastanesinde görüntüleme hizmetlerinden randevu bulamazken aynı hastanelerde paranız varsa tanı işlemlerini kısa sürede yaptırabiliyorsunuz. Parası olan aynı gün mamografi çektirirken parası olmayan kanser riskiyle bir yıl bekliyor” dedi.

Yalçınkaya sözlerini şöyle noktaladı:

“Ülkenin bir bölümü, özel sektörden ve üniversite hastanelerinden zamanında ve yeterli düzeyde yararlanırken bir bölümü kuyruklarda aylarca hatta yıllarca bekliyor.”