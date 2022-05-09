'Başlık parası' kavgasına polis müdahale etti: 1 kişi gözaltında
Diyarbakır'da 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle bir araya gelen taraflar arasında iddiaya göre 'başlık parası' nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavgaya devriye gezen polis ekipleri müdahale etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B. (28) gönül rızasıyla G.K.'ye (32) kaçınca aileler arasında husumet başladı. G.K. ailesiyle birlikte, barışmak üzere N.B.'nin ailesinin evine gitti.
N.B.’nin ailesi G.K.’nın ailesinden 'başlık parası' adı altında 50 bin TL isteyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evin dışına taşan kavgada G.K.'nin kardeşi E.K. tabancayla havaya ateş etmeye başladı.
Bu sırada yandaki sokakta olan ve silah seslerini duyan 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri evin önüne geldi.
Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan buldu. E.K. gözaltına alındı.
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