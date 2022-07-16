Köpek Balığı İstilası 5 konusu nedir? Köpek Balığı İstilası 5 ne zaman çıktı?

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:02

Anthony C. Ferrante tarafından çekilen Köpek Balığı İstilası 5 filmi 2017 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Scotty Mullen üstlendiği film bilimkurgu-korku türünde.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerika'nın çoğu harabeler içindeyken, dünyanın geri kalanı küresel bir köpekbalığı saldırısıyla yüz yüzedir. Fin ve ailesi bütün dünyayı dolaşıp onları durdurmak zorundalardır....

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 5 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Ian Ziering -Fin

Tara Reid -Aptil

Cassandra Scerbo -Nova

Billy Barratt -Gil

Yanet Garcia -Chara

Porsha Williams -Andromeda

Chris Kattan -Prime Minister

Dough Censor Martin -Jock

Clay Aiken -Liewelyn

Samantha Fox- Ms. Moore

Jeff Rossen- Jeff Rossen

Kate Garraway -Kate Garraway

Charlotte Hawkins- Charlotte Hawkins