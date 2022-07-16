Köpek Balığı İstilası 5 konusu nedir? Köpek Balığı İstilası 5 ne zaman çıktı?
2016 yılında çekilen 2017 yılında izleyici ile buluşan Köpek Balığı İstilası 5 filmi TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Köpek Balığı İstilası 5 konusu nedir? Köpek Balığı İstilası 5 ne zaman çıktı?
Anthony C. Ferrante tarafından çekilen Köpek Balığı İstilası 5 filmi 2017 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Scotty Mullen üstlendiği film bilimkurgu-korku türünde.
KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Amerika'nın çoğu harabeler içindeyken, dünyanın geri kalanı küresel bir köpekbalığı saldırısıyla yüz yüzedir. Fin ve ailesi bütün dünyayı dolaşıp onları durdurmak zorundalardır....
KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 5 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Ian Ziering -Fin
Tara Reid -Aptil
Cassandra Scerbo -Nova
Billy Barratt -Gil
Yanet Garcia -Chara
Porsha Williams -Andromeda
Chris Kattan -Prime Minister
Dough Censor Martin -Jock
Clay Aiken -Liewelyn
Samantha Fox- Ms. Moore
Jeff Rossen- Jeff Rossen
Kate Garraway -Kate Garraway
Charlotte Hawkins- Charlotte Hawkins
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