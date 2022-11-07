Başpiskopos 2. Hrisostomos kimdir? Başpiskopos 2. Hrisostomos neden hayatını kaybetti?

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:13

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, 7 Kasım günü hayata gözlerini yumdu. 2. Hrisostomos'un ölümünün üzerinden hayatı merak edildi. İşte ayrıntılar...

BAŞPİSKOPOS 2. HRİSOSTOMOS KİMDİR?

Başpiskopos 2. Hrisostomos, 10 Nisan 1941'de Kıbrıs'ın Tala köyünde doğdu. 2. Hrisostomos, babasını 10 yaşında, annesini ise 12 yaşında kaybetti. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra Baf'ta bulunan Ayios Neophtyos Manastırı'na yerleşti. Aynı zamanda lise eğitimine devam etti ve buradan 1963'te mezun oldu. Aynı yılın 3 Kasım günü Piskopos Trimithounda Georgios tarafından kendisine papaz unvanı verildi. Beş yıl içinde manastırda mütevelli olarak görev yaptı ve aynı zamanda bir çiftlikte çalıştı. 1968'de Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitime başladı ve buradan 1972'de mezun oldu. 19 Ekim 1972'de St. Neophytos Manastırı'na ekümen seçildi. 12 Kasım 1972'de presbiter rütbesini aldı ve Başpiskopos III. Makarios tarafından ekümenliğe (baş rahiplik) terfi edildi. Hrisostomos, 3. Makarios'un cumhurbaşkanlığını her zaman destekleyerek Atina'daki Yunan cunta yönetimine karşı çıktı ve üç metropolit ile 15 Temmuz 1974 (Kıbrıs'ta Yunan darbesi) darbesine yol açtı. Hrisostomos, 25 Şubat 1978'de Baf metropoliti seçildi ve 26 Şubat 1978'de kutsama töreni gerçekleşti. Baf Bölgesi'nde 50 mabet ve onlarca şapelle birlikte beş Bizans müzesinin yapımında rol oynadı. Başpiskopos 1. Hrisostomos'un hastalanması nedeniyle 24 Eylül 2006'da yerine vekil seçildi. Metropolit Hrisostomos, 5 Kasım 2006'da ise "Kıbrıs Başpiskoposu" olarak II. Hrisostomos oldu ve görevine 12 Kasım 2006'da başladı.

BAŞPİSKOPOS 2. HRİSOSTOMOS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Başpiskopos 2. Hrisostomos, 4 yıldır mücadele ettiği kanser rahatsızlığı sebebiyle, 7 Kasım 2022 Pazartesi sabahı saat 06.40'ta hayatını kaybetti.