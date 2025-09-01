Başsavcı Akın Gürlek, İBB soruşturmasına ilişkin konuştu... Canlı yayın talebine yanıt verdi: 'İddianame yazılıyor'

2025-2026 adli yılı yapılan törenlerle açıldı.

Yeni adli yılın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurultay davası gibi Türkiye gündemini yakından ilgilendiren kritik dosyalarla başlaması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin İBB soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı.

"İDDİANAME YAZILMAYA BAŞLADI"

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Gürlek, İBB soruşturmaları hakkında şöyle konuştu:

“100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.”

CANLI YAYIN İÇİN YEŞİL IŞIK

Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği, İBB davalarının canlı yayınlanmasına yönelik CHP talebine ilişkin ise Gürlek, “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" şeklinde konuştu.

İDDİALARA YANIT VERDİ: "KİMSEYE BASKI YAPILDIĞI YOK"

Etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapılıyor iddiasına ilişkin ise Akın Gürlek, şunları kaydetti:

“Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.”

İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı iddiasına ilişkin Gürlek, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" dedi.

SÜREÇ ETKİLER Mİ?

"İBB Kent Uzlaşısı dosyası, barış süreci dosyayı etkiler mi?" sorusuna Gürlek, “İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında" yanıtını verdi.