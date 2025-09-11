Başsavcı Akın Gürlek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Riva’daki TFF tesislerindeki ziyarette Hacıosmanoğlu, Gürlek’e üzerinde adının yazdığı ve imzalı birer A Milli futbol takımı forması verdi.

Ziyaret, TFF’nin internet sitesinden ve sosyal medyasından makamda çekilen fotoğraflarla birlikte paylaşılarak, şu şekilde duyuruldu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Akın Gürlek'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı birer A Millî Takım forması takdim etti."