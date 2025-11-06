Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 22:57:00
Başsavcı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Türkiye'de kitlesel bir cemaatin müdürü olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılması ile ilgili "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda 'Piyasa Türkiye' rumuzlu X hesabının kullanıcısı Siirt'te gözaltına alındı.

Bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının ise Türkiye'de kitlesel bir cemaat olan Kurtalan - Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Müdürü olduğu tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak;

PiyasaTurkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKÜS (1993 Kurtalan - Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği (Müdür) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır."

