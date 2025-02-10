Başsavcılıktan ‘kurultay’ incelemesi: CHP’den ilk tepki!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:37

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında başlatılan incelemeye ilişkin konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya dair Halk TV'ye konuşan Başarır, şunları söyledi:

"Siz kim oluyorsunuz? 81 ilde dünyanın en demokratik yöntemleriyle seçilen kurultay delegelerinin iradesine soruşturma açıyorsunuz. Hadi oradan. Kim oluyorsunuz siz? Halk iradesine, Türkiye'nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapacaksınız öyle mi? Bizim kurultayımızı tartışmaya açabilecek hiç kimse yoktur. Kimsenin haddi değildir. Yaklaşık 1.300 kurultay delegemizin, onlardan bir tanesi de benimdir, hiç kimse bizim irademize soruşturma açamaz.

'BİZ TANIMAYIZ BU SORUŞTURMAYI'

Neyin şaibesi? Aradan geçmiş 2 yıl. Soruşturma açılacakmış. Bu hukuki bir dengesizliktir. Halk iradesine karşı bir darbe girişimidir. Bakın, bir kez daha söylüyorum. 31 Mart seçimlerinin birinci partisinden bahsediyorum. Her tarafı dökülmüş pespaye, halka hiçbir şey veremeyen iktidar, yargıyı arkasına alıp karanlık odalarda oluşturduğu soruşturmalarla bizi susturacak. Öyle mi? Biz tanımayız bu soruşturmayı. Hadi oradan. Ne yaparsa yapsın."

“BU KURULTAYIN İPTAL EDİLME İHTİMALİ YOK”

Kurultayın iptalinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Başarır, "Bu kurultayın iptal edilme ihtimali yok. Kimsenin haddi değil benim kurultayım hakkında karar vermek" dedi.