Başsavcılıktan, Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu ile ilgili açıklama

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:34

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı lüks arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C'nin, adli kolluk görevlilerinden önce olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığını bildirdi.

'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇU İŞLENDİ'

Açıklamada, 1 Mart'ta saat 23.50 sıralarında Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde 18 yaşından küçük araç sürücüsü T.C'nin 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında park edilen ATV tipi 3 araca çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, birden fazla kişinin de yaralandığı hatırlatılarak, şöyle devam edildi:

"Kazadan hemen sonra adli kolluk görevlileri olay yerine intikal etmeden, T.C'nin annesinin olay yerine gelerek T.C'yi kaçırdığı anlaşılmıştır. Olay yerine intikal eden adli kolluk görevlileri tarafından kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün tespiti amacıyla ivedi şekilde soruşturma işlemlerine başlanmıştır.

Kazaya karışan aracın şirket adına kayıtlı olması nedeniyle aracı kullanan şahıs ve adres bilgileri tespit edildikten sonra yapılan araştırmada, T.C. ile annesi Eylem Tok'un 2 Mart'ta saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır ülkesine çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı gün 2 Mart'ta T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan, şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz şekilde devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan beş kişilik grup hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Oğuz Murat Acı yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 16 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp aynı gece İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçtıkları tespit edilmişti.