Yayınlanma: 05.03.2024 - 19:56

Güncelleme: 05.03.2024 - 19:56

İstanbul'da meydana gelen bir trafik kazasıyla birlikte adı gündeme gelen ünlü yazar Eylem Tok, hakkında çıkan haberlerle yurttaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Hakkında çıkan haberlerin ardından kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Eylem Tok kimdir? Yazar Eylem Tok kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.

ÜNLÜ YAZAR EYLEM TOK NEDEN GÜNDEM OLDU?

Edebiyat, sanat ve sinema dallarının öne çıkan isimlerinden olan Eylem Tok, son zamanlarda oğlunun karışmış olduğu bir kaza ile gündeme gelmiştir. 16 yaşındaki Timur Cihan, ATV motorunu tamir etmeye çalışan bir gruba ciple çarparak bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Olay yerinden kaçan Timur Cihan’ın, annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır’a gittiği iddia edildi.