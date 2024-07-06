Başta bilgisayar mühendisliği olmak üzere teknoloji alanında okuyan kızlar iş bulamıyor

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Türkiye’de son yıllarda gençler başta ücret düşüklüğü olmak üzere daha adil ve demokratik çalışma şartları için yurtdışına gidiyor. Ülkede kalan bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, yazılımcı asgari ücret düzeyinde ücretlere razı olmak zorunda kalıyor. Özellikle teknoloji alanında okuyan kadınlara ise bambaşka çalışma alanları dayatılıyor.

BÜYÜK YANGIN VAR

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, üniversite döneminde bölüm seçerken erkek egemenliğinin kırıldığını ancak staj döneminde kız öğrencilere ciddi engeller çıkarıldığını söyledi. Öney, “Özellikle 4. sınıfta büyük yangın var. İş kaygısı zirve yapıyor. Mesela bilgisayar mühendisliği öğrencisi kızlar şirketlere staj başvurusuna gittiğinde satış pazarlama bölümlerine yönlendiriliyor. Teknoloji alanında işe alımlarda da maalesef kadınlar tercih edilmiyor” dedi. Kadınların teknoloji yeteneklerinin görmezden gelindiğini, yok sayıldığını vurgulayan Öney şöyle konuştu:

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında okuyan öğrenciler, Türkiye’de okuyan toplam, üniversite öğrencilerinin yüzde 37’sini oluşturuyor. Bu yüzde 37’nin ise sadece yüzde 30’u kadın. Ve sadece yüzde 11’i işe yerleşebiliyor.

Kadınlar iş başvurusu başvuru yaptıkları IT şirketinde alt işlere yönlendiriliyor. O yüzden başta kadınlar olmak üzere genç yetenekler yurtdışına gidiyor. Yurtdışından şirketler gelip buradaki gençlerle kontratlar yapıyor, üç kat ücret veriyor ve evden de çalışıyor, bizdeki şirketler asgari ücretin bir tık üstü ücretler teklif ediyor ve gençlerin eğitiminin kıymetini anlamıyor.

Kadınların teknoloji yetenekleri görmezden geliniyor. Atıl tutuluyorlar, bu yüzden de ciddi bir iş kaybına uğruyoruz.

‘TEKNOLOJİNİN LİDER 100LERİ’

WTECH, Cumhuriyetin yeni yüzyılında önemli bir projeye imza attı. “Teknolojinin Lider 100leri” projesi ile katılımcılara kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir eğitim programı sunuldu. Proje kapsamında 166’sı kadın, 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci dört aylık eğitim süreci sonunda sertifikalarını alarak mezun olmaya hak kazandı.