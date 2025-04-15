Bastonlar, şuruplar, bidon içindeki asma yaprakları... Tramvayda unutulanlar ’yok artık’ dedirtti

Kayseri’de tramvay ve istasyonlarda unutulan eşyalar sahiplerini beklerken, cüzdanlardaki 80 bin TL ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

Bastonlar, şuruplar, bidon içindeki asma yaprakları... Tramvayda unutulanlar ’yok artık’ dedirtti
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:53

Kayseri’de toplu ulaşıma aracı tramvaylarda yurttaşlarca unutulan eşyalar Ulaşım AŞ’nin kayıp eşya bürosunda toplanıyor.

KULAKLIKLAR, ŞURUPLAR, BİDON İÇİNDE ASMA YAPRAKLARI...

3 ay muhafaza edilen eşyalar arasında cep telefonları, anahtarlar, araç anahtarları, tespihler, bastonlar, kredi kartları, kulaklıklar, şuruplar, saatler, gözlükler, çantalar, şemsiyeler ve bidon içerisindeki asma yaprağı sahiplerini bekliyor. Ayrıca, unutulan cüzdanlardaki 80 bin TL de, hayır kurumlarına bağışlanacak.

Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "Raylı sistem istasyonlarında güvenlik personellerimiz istasyonları düzenli olarak kontrol ediyor ve buldukları eşyaları gün sonuna kadar istasyonlarda muhafaza ediyorlar. Bu arada vatandaşlar gelip ulaşırsa aynı istasyondan alma fırsatını elde edebiliyorlar. Gün sonuna kadar gelmedikleri durumlarda da kayıp eşya büromuzda biz eşyaları muhafaza ediyoruz. 3 ay süreyle eşyalar burada muhafaza ediliyor. Kayıp eşya büromuza başvuru yapan vatandaşlarımızın eşyalarını kendilerine ait olduğunu belirledikten sonra teslim ediyoruz. Unutulan eşyalar genellikle mevsimsel ve dönemsel olarak değişmektedir. Şemsiyeler, güneş gözlükleri, okul döneminde çantalar, kitaplar ve kalemlerini unutuyorlar. En sık görülenler bunlardır. Çok farklı ürünler var. Paralarını ve ziynet eşyalarını unutanlar da oluyor" dedi.

Demirdirek, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 ayın sonunda ziynet eşyaları ve nakit olarak bulunan paralar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Geçmişte de çeşitli hayır kurumlarına bu bağışlar yapıldı. Şu anda da 80 bin TL civarında nakdi birikmiş durumdadır. Yıl sonuna kadar biriken para yine hayır kurumlarına bağış yapılacak."


Etiketler: #Kayseri #unutulan eşya

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