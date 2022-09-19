BAT işçileri 30 gündür direnişte: "Hakkımızı istedik 'nankör' dediler"

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Tekel’in özelleştirilmesinin ardından Londra merkezli bir İngiliz firmasına devredilen Samsun’daki Ballıca Sigara Fabrikası’nda, dokuz işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almalarının ardından “performans yetersizliği” gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmalarının üzerine eyleme başlayan işçiler, direnişlerinin birinci ayını geride bıraktı. Bir aydır Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki fabrikanın önünde direnen işçiler eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Patronların Ensesindeyiz İşçi Komitesi Sözcüsü Murat Sözen, “Bizler fabrika içerisinde çalışma koşullarını iyileştirebilmek, maaşlarımızın ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek düzenlenmesini sağlamak üzere mücadele ettiğimiz için işten çıkarıldık” dedi.

‘BAŞKA SERVETİMİZ YOK’

İşçilerin fabrika önündeki direnişi İstanbul’a da taşıyacaklarını belirten Sözen, “Hakkımızı istedik diye ‘nankör’ olduk. Biz emeğimizden başka servetimiz yok. Onurumuzla yaşamak, çocuklarımıza güzel günler bırakmak için emek veriyoruz. Alınterimiz için, hakkımız için sonuna kadar mücadele etmekten bir adım geri durursak bu fabrikanın kapısına insanlığımızı, kişiliğimizi de bırakmış oluruz. Biz boyun eğersek, çocuklarımızın yüzüne bakamayız” diye konuştu.

Sözen, işçilerin taleplerini şu şekilde sıraladı: