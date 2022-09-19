BAT işçileri 30 gündür direnişte: "Hakkımızı istedik 'nankör' dediler"
Samsun'da British American Tobacco fabrikasında haksız yere işten atılan işçiler fabrika önünde başlattıkları direnişin birinci ayını doldurdu. Cumhuriyet’e konuşan Patronların Ensesindeyiz İşçi Komitesi Sözcüsü Murat Sözen, "Hakkımızı istedik diye ‘nankör’ olduk. Biz emeğimizden başka servetimiz yok" dedi.
Tekel’in özelleştirilmesinin ardından Londra merkezli bir İngiliz firmasına devredilen Samsun’daki Ballıca Sigara Fabrikası’nda, dokuz işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almalarının ardından “performans yetersizliği” gerekçesiyle işten çıkarıldı.
İşten çıkarılmalarının üzerine eyleme başlayan işçiler, direnişlerinin birinci ayını geride bıraktı. Bir aydır Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki fabrikanın önünde direnen işçiler eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Cumhuriyet’e konuşan Patronların Ensesindeyiz İşçi Komitesi Sözcüsü Murat Sözen, “Bizler fabrika içerisinde çalışma koşullarını iyileştirebilmek, maaşlarımızın ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek düzenlenmesini sağlamak üzere mücadele ettiğimiz için işten çıkarıldık” dedi.
‘BAŞKA SERVETİMİZ YOK’
İşçilerin fabrika önündeki direnişi İstanbul’a da taşıyacaklarını belirten Sözen, “Hakkımızı istedik diye ‘nankör’ olduk. Biz emeğimizden başka servetimiz yok. Onurumuzla yaşamak, çocuklarımıza güzel günler bırakmak için emek veriyoruz. Alınterimiz için, hakkımız için sonuna kadar mücadele etmekten bir adım geri durursak bu fabrikanın kapısına insanlığımızı, kişiliğimizi de bırakmış oluruz. Biz boyun eğersek, çocuklarımızın yüzüne bakamayız” diye konuştu.
Sözen, işçilerin taleplerini şu şekilde sıraladı:
- İşten atılan işçiler derhal geri alınmalı, işten çıkarmalar son bulmalı, işten çıkarma listeleri yırtılıp atılmalıdır.
- Performans sistemi adı altında, işçileri baskıya maruz bırakan uygulama sonlandırılmalıdır.
- Maaşlarda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek bizlerin insanca yaşayabilecekleri ve geçinebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır.
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