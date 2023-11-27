Batan gemi için ihmal iddiası

Zonguldak Ereğli’de geçen hafta etkili olan fırtınada Kafkametler adlı Türk gemisi ile irtibat koptu. Batan gemideki 12 kişiden 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 7 kişi ise halen kayıp. 2017-2018 yılları arasında batan gemide 3. kaptan olarak görev yapan ve kafileyi son gören Türk denizci Hamza Fettahoğlu yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00
Batan gemi için ihmal iddiası
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Geminin çağrılarına hiçbir Türk deniz taşıtının cevap vermediğini belirten Fettahoğlu, “Çevrede bulunan yabancı personelli bir gemi Kafkametler’den pozisyon bilgisini istediğini, Kafkametler 3. kaptanının ‘Gemide elektrik çöktüğü için pozisyon veremiyorum ama Ereğli liman girişindeyim, gemiyi terk ediyorum lütfen yardım edin’ diye çağrıda bulunduğunu” söyledi. 

‘İNSANLARIMIZI YAŞATIN’

Tüm ticari gemilerde suya 4.5 metre battığı zaman, geminin bağlı olduğu ülkenin denizcilik müdürlüklerine geminin kondinatlarını gönderen bir cihaz olduğunu söyleyen Fettahoğlu şöyle devam etti: “Kafkametler gemisinin bu sinyali 10.29’da alınmasına rağmen, atılan tweet’te geminin battığına yönelik bir şey söylenmedi. 19 Kasım sabahı batan gemi için arama/kurtarma çalışmaları 20 Kasım’da başladı. Kimse sizden uzaya çıkmanızı istemiyor. İnsanlarımızı yaşatın sadece!” 


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