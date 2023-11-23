Son Dakika: Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili yeni gelişme... Bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:40

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:24

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettabatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu.

1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların beşinci gününde 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.

10 KİŞİ ARANIYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Kayıp olan 11 mürettebattan birinin daha cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılarak çıkarıldığı kayıp 10 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor” denildi.