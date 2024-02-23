Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş

Marmara Denizi'nde batan gemide yağcı olarak çalışan Hüseyin Tutuk'un daha önce hiç gemide çalışmadığı, bu işi bulmak için bir aracıyla 6 bin TL para gönderdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:39
Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş
Abone Ol google-news

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Cenazesine ulaşılan ve gemide yağcı olarak çalışan Hüseyin Tutuk hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Tutuk'un ağabeyi, Sabah'a konuştu. Acılı ağabey, Tutuk'un kızına ev almak istediğini ve bu nedenle gemide çalışmaya başladığını söyledi. Tutuk'un hayatı boyunca ilk kez gemiye bindiğini söyleyen ağabey Remzi Tutuk, gemide çalışmak için bir aracıya 6 bin TL havale yaptığını daha sonra İzmir'de kursa katılarak gemicilik eğitimi aldığını anlattı. 

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Remzi Tutuk, şunları anlattı:

"Gemideki işi bir aracı vasıtasıyla bulduğunu söyleyen Remzi Tutuk, "Ağabeyim aracı olan kişinin hesabına komisyon olarak 6 bin lira para göndermiş. Ağabeyime gemide bu işi bulma karşılığında 6 bin lira para almış. Ağabeyim bu parayı komisyoncuya banka hesabından EFT yaparak göndermiş. EFT banka kayıtlarında mevcut. Bu kişinin ismini bilmiyoruz ama banka kayıtlarından çıkar. Ben bu kişiden de şikayetçiyim. Ailesi ve kardeşi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kişinin bulunup ifadesinin alınmasını da istiyorum. Ağabeyim 6 bin lira ödeyerek ölüme gidiyor" dedi. Gemi çekme ücretlerinin yüksek olması nedeniyle acil yardım çağrısında çok geç kalındığını düşündüklerini söyleyen Tutuk, "O ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz. Olayın üstünün kapatılmasını istemiyoruz. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" diye konuştu. 

 


İzmir haberleri Karacabey haberleri Mürettebat haberleri batan gemi haberleri marmara denizi haberleri

İlgili Haberler

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı!

Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı!
Bir mürettebatın daha yeri belirlendi... Marmara Denizi'nde batan gemiden yeni ayrıntılar

Bir mürettebatın daha yeri belirlendi... Marmara Denizi'nde batan gemiden yeni ayrıntılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek

Başvurusu kabul edilmemişti: CHP'li aday, Saruhanlı’da seçime Saadet logosuyla girecek
Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?

Nasuh Mahruki kimdir? Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Adayı Nasuh Mahruki kim?
Avukat Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt: 'Gözaltı süremde içmedim'

Avukat Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt: 'Gözaltı süremde içmedim'
Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

Altın fiyatları 23 Şubat 2024 ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…
Seçime günler kala İYİ Parti'de zehir zemberek sözlerle toplu istifa

Seçime günler kala İYİ Parti'de zehir zemberek sözlerle toplu istifa
İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…

İşte sizi tığ gibi yapacak 5 muhteşem besin…
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?

Kardeşlerim Ayaz kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu ne, hangi dizilerde oynadı?