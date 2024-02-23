Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:39

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:16

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Cenazesine ulaşılan ve gemide yağcı olarak çalışan Hüseyin Tutuk hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Tutuk'un ağabeyi, Sabah'a konuştu. Acılı ağabey, Tutuk'un kızına ev almak istediğini ve bu nedenle gemide çalışmaya başladığını söyledi. Tutuk'un hayatı boyunca ilk kez gemiye bindiğini söyleyen ağabey Remzi Tutuk, gemide çalışmak için bir aracıya 6 bin TL havale yaptığını daha sonra İzmir'de kursa katılarak gemicilik eğitimi aldığını anlattı.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Remzi Tutuk, şunları anlattı:

"Gemideki işi bir aracı vasıtasıyla bulduğunu söyleyen Remzi Tutuk, "Ağabeyim aracı olan kişinin hesabına komisyon olarak 6 bin lira para göndermiş. Ağabeyime gemide bu işi bulma karşılığında 6 bin lira para almış. Ağabeyim bu parayı komisyoncuya banka hesabından EFT yaparak göndermiş. EFT banka kayıtlarında mevcut. Bu kişinin ismini bilmiyoruz ama banka kayıtlarından çıkar. Ben bu kişiden de şikayetçiyim. Ailesi ve kardeşi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kişinin bulunup ifadesinin alınmasını da istiyorum. Ağabeyim 6 bin lira ödeyerek ölüme gidiyor" dedi. Gemi çekme ücretlerinin yüksek olması nedeniyle acil yardım çağrısında çok geç kalındığını düşündüklerini söyleyen Tutuk, "O ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz. Olayın üstünün kapatılmasını istemiyoruz. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" diye konuştu.