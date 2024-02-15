Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.’nin son görüntüleri ortaya çıktı.
Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12’de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.’nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.
Doğuşcan Y.’nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acenta şirketine teşekkür ettiği görüldü.
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