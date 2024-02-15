Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.’nin son görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:54
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Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12’de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.’nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Doğuşcan Y.’nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acenta şirketine teşekkür ettiği görüldü.

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