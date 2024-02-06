Yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı!

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 81 metre uzunluğundaki ‘RISE 1905’ isimli boş yük gemisi gemilerin manevra yapması güç noktası olan Nara Burnu’nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:19
Yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı!
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Yalova’dan Yunanistan’a giden 81 metre uzunluğundaki ‘RISE 1905’ adlı boş yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında emilerin manevra yapması güç noktası olan Nara Burnu’nu döndüğü sırada dümen arızası yaptı.

emi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3’, ‘Kurtarma-15’ römorkörleri ve ’Kıyı Emniyeti-9’ botu sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.


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