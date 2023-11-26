Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren devam eden fırtına, yarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
Yurttaşlar çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
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