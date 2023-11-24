Beykoz ve Şile'ye dikkat! Meteoroloji, valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar...

Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:13

Güncelleme: 24.11.2023 - 17:14

İstanbul'da beklenen fırtına ve yağışla ilgili uyarılar peşi sıra geldi. Daha önce kış lastiği uygulamasını 5 gün önceye çeken Valilik bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını paylaşarak uyarıda bulundu.

Meteoroloji açıklamasında özellikle fırtınaya değindi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeye göre rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

BEYKOZ VE ŞİLE'YE DİKKAT

AKOM'da özellikle Beykoz ve Şile'ye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulandı.

İBB AKOM verilerine göre sıcaklıkların fırtına ile birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Cumartesi günü fırtına (40-60km/s), Pazar günü ilk saatlerden (00:00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor.

Fırtına nedeni ile Marmara denizine kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz'e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı da hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Yağışların Cumartesi günü saat 22.00 ile Pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da Cumartesi saat 10.00 ile Pazar 15.00 arasında etkili olması bekleniyor.

İSTANBULLULARA UYARI

İBB ekiplerinin, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken, İstanbullulara da yaşanabilecek aksaklıklara (ağaç, direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması, logar taşmaları, alt geçitler ile alçakta kalan yerlerde su basması, yollarda göllenme, kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar) karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.